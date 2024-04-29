Украинская катастрофа на горизонте из-за американской помощи Ольга ВайленкоПодписанный президентом США Джо Байденом закон о новой военной помощи для Украины вызвал разногласия и беспокойство среди жителей Харькова, находящегося всего в 30 км от российской границы.