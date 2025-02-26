Предполагается, что сам документ подпишут Трамп и Зеленский по время визита последнего в США.фото: president.
Киев согласился на сделку с США без гарантий безопасности
Комментарии
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Leon
"Украина будет вносить 50% доходов от минеральных ресурсов страны, в том числе нефти и газа. Фонд будет инвестировать в проекты в Украине" Я правильно понимаю, что доходы так и будут оставаться на Украине? Конечно Зеленский с радостью подпишет, ничего ведь не теряет. А доброе расположение Донни ему сейчас очень нужно.
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