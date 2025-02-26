ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 737 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина52
    Ошибаетесь. Сейчас не времена СССР.У частников рабочий день 12-13 часов. Тут уже не до вечернего или заочного образов...Москалькова проси...
  • Галина
    Пусть идут работают и учатся.... Им никто не запрещает....Москалькова проси...
  • Leon
    "Украина будет вносить 50% доходов от минеральных ресурсов страны, в том числе нефти и газа. Фонд будет инвестировать...Киев согласился н...

Киев согласился на сделку с США без гарантий безопасности

Киев согласился на сделку с США без гарантий безопасности

Предполагается, что сам документ подпишут Трамп и Зеленский по время визита последнего в США.фото: president.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Leon
&quot;Украина будет вносить 50% доходов от минеральных ресурсов страны, в том числе нефти и газа. Фонд будет инвестировать в проекты в Украине&quot; Я правильно понимаю, что доходы так и будут оставаться на Украине? Конечно Зеленский с радостью подпишет, ничего ведь не теряет. А доброе расположение Донни ему сейчас очень нужно.
Ответить
1 д.
наверх