Киев согласился на сделку с США без гарантий безопасности

Leon

"Украина будет вносить 50% доходов от минеральных ресурсов страны, в том числе нефти и газа. Фонд будет инвестировать в проекты в Украине" Я правильно понимаю, что доходы так и будут оставаться на Украине? Конечно Зеленский с радостью подпишет, ничего ведь не теряет. А доброе расположение Донни ему сейчас очень нужно.