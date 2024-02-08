Принц Уильям дал рискованный комментарий по поводу болезней Кейт и Карла

Наследник престола пожаловался на усталость. Принц Уильям впервые заговорил о болезнях жены и отца LEGION-MEDIAПринц Уильям наконец-то, после трехнедельного отсутствия, рискнул нарушить свое затворничество.
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