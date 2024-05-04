ВС РФ освободили Архангельское под Авдеевкой, карта боевых действий

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Закон и Порядок

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Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Что есть продвижение наших войск - это новость хорошая и что Угледар в лоб лучше не брать, тоже решение верное, он хоть и крохотный, но на высоте, 400 метров над уровнем окружающей местности. + вокруг него с северо-запада сильно пересечённая местность, где в прогалах удобно прятать и артиллерию, и небольшие подразделения пехоты. Потому, при занятии высоты - сначала лучше обрабатывать прогал фланговым огнём танков, САУ, либо миномётов, а потом уже занимать саму высоту. Ну и очень аккуратно, с тщательной маскировкой, готовить команды РЭПа, способные как триангулировать исходящие сигналы хохлов, так и глушить их основные каналы управления. Желательно на уровне каждого взвода иметь 3-4 подготовленных специалиста с соответствующим оборудованием, тогда потери в пехоте значительно снизятся.
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