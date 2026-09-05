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stroim21

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Как проверить готовый проект дома до покупки: чек-лист по участку, планировке и инженерии

Как проверить готовый проект дома до покупки: чек-лист по участку, планировке и инженерии

Когда впервые открываешь каталог с проектами частных домов, взгляд цепляется за красивые фасады, эффектные визуализации и аккуратные планы с расставленной мебелью.

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