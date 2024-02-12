Надеждина закономерно сняли. Снял не ЦИК, который только зафиксировал массовые фальсификации подписей, а сами либералы, которые подставили его с подписями, надеясь раздуть скандал.
ПОСЛЕДНИЙ И РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ ЛИБЕРАЛОВ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Рыбаков
Наши "либералы" - такие же либералы,как их заокеанский покровитель - "демократ"!
Ответить
16 час.
людмила бер
За Даванкова голосовать - себя не уважать..... Вы послушайте как он говорит.... и что? говорит....На Сахалине, в спортивном костюме и на доске!!!!.... Впечатление, что рекламировал, нового производителя зимней формы отдыха ..... А самоуверенность, зашкаливает.... Лучше уж Слуцкий... о людях говорит....
Ответить
16 час.
Илья Зиновьев
Ни когда не будет ЛДПР с новыми людьми объединяться. И выйти в "первую партию" это просто бред.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии