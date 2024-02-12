Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ПОСЛЕДНИЙ И РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ ЛИБЕРАЛОВ

ПОСЛЕДНИЙ И РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ ЛИБЕРАЛОВ

Надеждина закономерно сняли. Снял не ЦИК, который только зафиксировал массовые фальсификации подписей, а сами либералы, которые подставили его с подписями, надеясь раздуть скандал.

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
Наши &quot;либералы&quot; - такие же либералы,как их заокеанский покровитель - &quot;демократ&quot;!
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16 час.
людмила бер
За Даванкова голосовать - себя не уважать..... Вы послушайте как он говорит.... и что? говорит....На Сахалине, в спортивном костюме и на доске!!!!.... Впечатление, что рекламировал, нового производителя зимней формы отдыха ..... А самоуверенность, зашкаливает.... Лучше уж Слуцкий... о людях говорит....
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16 час.
Илья Зиновьев
Ни когда не будет ЛДПР с новыми людьми объединяться. И выйти в &quot;первую партию&quot; это просто бред.
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16 час.

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