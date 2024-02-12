ПОСЛЕДНИЙ И РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ ЛИБЕРАЛОВ

людмила бер

За Даванкова голосовать - себя не уважать..... Вы послушайте как он говорит.... и что? говорит....На Сахалине, в спортивном костюме и на доске!!!!.... Впечатление, что рекламировал, нового производителя зимней формы отдыха ..... А самоуверенность, зашкаливает.... Лучше уж Слуцкий... о людях говорит....