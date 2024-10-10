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Рябков: новая встреча стран "ядерной пятерки" состоится в Нью-Йорке

Рябков: новая встреча стран "ядерной пятерки" состоится в Нью-Йорке

В ближайшее время в Соединенных Штатах состоится новая встреча представителей стран, входящих в так называемую "ядерную пятерку" — это государства, обладающие ядерным оружием в соответствии с договором о его нераспространении.

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