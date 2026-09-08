Депутат Романов назвал блокаду Ленинграда уроком мужества для будущих поколений

Блокада Ленинграда является одной из самых страшных и героических страниц в истории России. Об этом в день 85-й годовщины начала блокады заявил депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов«Сегодня исполнилось ровно 85 лет с начала одной из самых страшных и героических страниц в истории нашего Отечества — блокады Ленинграда», — написал он в своем Telegram-канале.