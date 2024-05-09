Сергей Аксёнов поздравил с днём рождения главу ДНР Пушилина

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил с днём рождения Дениса Пушилина. Аксёнов отметил, что глава Донецкой Народной Республики настоящий лидер, патриот России, мужественный и самоотверженный человек.
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