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Совсем не так, как у Samsung. iPhone Duo получил эффектную анимацию

Совсем не так, как у Samsung. iPhone Duo получил эффектную анимацию

Плавное раскрытие экрана с эффектом размытия создает красивый эффект После премьеры iPhone Duo внимание привлекла не только конструкция первого складного смартфона Apple, но и программная анимация раскрытия.

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