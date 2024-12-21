План по строительству жилья в Татарстане перевыполнен на 4%

С начала 2024 года в Татарстане введено почти 3,3 млн квадратных метров жилья. Показатели на 4% превышают плановые, сообщил на совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.
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