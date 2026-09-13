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Медведя заметили на трассах «Горного воздуха» в Южно-Сахалинске

Медведя заметили на трассах «Горного воздуха» в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске на территории СТК «Горный воздух» заметили медведя. Видео очевидцы сняли из кабинки канатной дороги, сообщает Telegram-канал «АСТВ.

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