Политика как он...
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Политика как она есть

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В офисе Зеленского раскрыли содержание секретных приложений к «плану мира»

В офисе Зеленского раскрыли содержание секретных приложений к «плану мира»

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал о содержании секретных приложений к плану Украины по урегулированию конфликта, который не нашел поддержки у союзников Запада, сообщает РИА Новости.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Хохлы, вы у своего этого шибсдика его &quot;хотелку&quot;, для начала отрастите... И пролечите его в наркоклинике... И лишь после этого потом,вот, там тупите...
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16 час.

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