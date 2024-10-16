В офисе Зеленского раскрыли содержание секретных приложений к «плану мира»

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал о содержании секретных приложений к плану Украины по урегулированию конфликта, который не нашел поддержки у союзников Запада, сообщает РИА Новости.
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