Военное обозрение

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Экс-командующий войсками США в Европе: Чтобы изолировать Крым от России необходимо уничтожить Крымский мост

Экс-командующий войсками США в Европе: Чтобы изолировать Крым от России необходимо уничтожить Крымский мост

Несмотря на проваленное контрнаступление ВСУ и потерю всех шансов Киева выйти на границы Крыма, завзятый русофоб Бен Ходжес продолжает мечтать о поражении российской армии.

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ШН
Шеин Никита
Бен, ты же больной! Срочно к психиатру!
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