«Моей доченьке четыре годика»: Шура предъявил ребенка после скандала

Эпатажный артист старается не замечать шквал критики в свой адрес. Певец Шура Личный архив48-летний Александр Медведев, он же Шура, вызвал шквал критики в свой адрес после того, как оскорбил в эфире шоу Валю Карнавал, сравнив ее с Ларисой Долиной.