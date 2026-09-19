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В Россотрудничестве сравнили Сибигу с Шариковым из повести "Собачье сердце"

В Россотрудничестве сравнили Сибигу с Шариковым из повести "Собачье сердце"

Elisa Schu/dpa/picture-alliance/TASS Глава Россотрудничества Игорь Чайка сравнил главу МИД Украины Андрея Сибигу, призвавшего закрыть Русские дома во всем мире, с персонажем Полиграфом Шариковым повести "Собачье сердце" Михаила Булгакова.

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