Десятки белых журавлей запустили в небо из Новосибирска

Новосибирская областная общественная организации детей погибших участников Великой Отечественной войны «Эхо» при поддержке мэрии Новосибирска ежегодно организуют митинг, посвященный Дню Белых журавлей – Всероссийской акции памяти павших воинов России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии