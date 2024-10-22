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Вечерний Новосибирск

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Десятки белых журавлей запустили в небо из Новосибирска

Десятки белых журавлей запустили в небо из Новосибирска

Новосибирская областная общественная организации детей погибших участников Великой Отечественной войны «Эхо» при поддержке мэрии Новосибирска ежегодно организуют митинг, посвященный Дню Белых журавлей – Всероссийской акции памяти павших воинов России.

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