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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В честь победы российских велогонщиц на молодежном Евро играла «Ода радости». Эта композиция Бетховена – гимн Евросоюза

Организаторы молодежного чемпионата Европы по велотреку в Германии включили «Оду радости» в честь победы россиянок.

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