СК проведет проверку из-за нападения мужчины на детей на Туристской

Председатель Следственного комитета, Александр Бастрыкин, поручил Олегу Бобкову, и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Петербургу, провести проверку в связи с нападением на двух несовершеннолетних.
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