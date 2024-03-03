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Ликвидированные в Ингушетии бандиты причастны к террористическим преступлениям

В ингушском Карабулаке завершилась контртеррористическая операция. Силовики обезвредили боевиков, которые забаррикадировались в четырехэтажном жилом доме и открыли огонь по спецназу, а потом попытались прорваться.

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