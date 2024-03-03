Ликвидированные в Ингушетии бандиты причастны к террористическим преступлениям

В ингушском Карабулаке завершилась контртеррористическая операция. Силовики обезвредили боевиков, которые забаррикадировались в четырехэтажном жилом доме и открыли огонь по спецназу, а потом попытались прорваться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии