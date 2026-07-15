Нутрициолог объяснила, что делать, когда рука сама тянется к конфете

Регулярное потребление продуктов с высоким содержанием сахара меняет чувствительность вкусовых рецепторов и усиливает дофаминовую реакцию мозга Эксперт по пищевому поведению Дарья Савельева в интервью "Радио 1" рассказала, что пристрастие к сладкому и жирному может быть вызвано не только слабостью воли, но и физиологическими особенностями организма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии