Нутрициолог объяснила, что делать, когда рука сама тянется к конфете

Регулярное потребление продуктов с высоким содержанием сахара меняет чувствительность вкусовых рецепторов и усиливает дофаминовую реакцию мозга Эксперт по пищевому поведению Дарья Савельева в интервью "Радио 1" рассказала, что пристрастие к сладкому и жирному может быть вызвано не только слабостью воли, но и физиологическими особенностями организма.