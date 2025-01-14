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Полянский: Киев отказался забирать 630 своих военнопленных

Полянский: Киев отказался забирать 630 своих военнопленных

ТАСС/Алексей Коновалов Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на неформальной встрече членов Совета безопасности организации по теме украинских военнопленных, напомнил, что Киев отказался забирать 630 пленных ВСУ.

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