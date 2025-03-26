Хуситы заявили об атаке на авианосец США и аэропорт Бен-Гурион в Израиле

Нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и атаковали американский авианосец USS Harry Truman Йеменские Хуситы, об этом 26 марта сообщил представитель движения Яхья Сариа в телеграм-канале.
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