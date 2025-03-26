Макрон оценил возможность снятия европейских санкций с России

МОСКВА, 27 марта, ФедералПресс. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсуждение снятия санкций с России является преждевременным и должно рассматриваться только в контексте долгосрочного мирного соглашения.
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