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Царьград

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Лавров подтвердил выполнение договоренностей России и АСЕАН

Лавров подтвердил выполнение договоренностей России и АСЕАН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверенно заявил на Филиппинах о выполнении договоренностей с АСЕАН, достигнутых в Казани.

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