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Начнется с 14 декабря: «Аэрофлот» сделал важное объявление для жителей Владивостока

Начнется с 14 декабря: «Аэрофлот» сделал важное объявление для жителей Владивостока

Компания «Аэрофлот» приняла решение, в том числе касающиеся пассажиров, летающих из Владивостока. Билеты по утвержденным тарифам на определенные направления начнут продавать с 14 декабря 2023 года, сообщает PRIMPRESS.

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