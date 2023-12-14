Начнется с 14 декабря: «Аэрофлот» сделал важное объявление для жителей Владивостока

Компания «Аэрофлот» приняла решение, в том числе касающиеся пассажиров, летающих из Владивостока. Билеты по утвержденным тарифам на определенные направления начнут продавать с 14 декабря 2023 года, сообщает PRIMPRESS.
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