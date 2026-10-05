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Царьград

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Ирина Пак предложила изменить шаблонные характеристики в резюме

Ирина Пак предложила изменить шаблонные характеристики в резюме

HR-эксперт Ирина Пак советует избегать клише в резюме, таких как «стрессоустойчивость», предлагая заменить их конкретными примерами достижений.

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