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Как известный израильский вор стал национальным героем

Как известный израильский вор стал национальным героем

В 90-х Моти Ашкенази был одним из самых известных и ловких воришек во всем Израиле. Обычно парень промышлял на пляжах Тель-Авива, где для того чтобы «обчистить» туристов, даже не нужно было сильно напрягаться — поднял сумку и пошел.

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