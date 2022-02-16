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Премьер ЦАР Молуа: в республике нет необходимости в новых инструкторах из России

Премьер ЦАР Молуа: в республике нет необходимости в новых инструкторах из России

БАНГИ, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр Центральноафриканской республики Феликс Молуа заявил в интервью РИА Новости, что в стране "нет необходимости" в новых инструкторах из России, так как ситуация под контролем.

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