Все мысли в последнем бою были о семье: подвиг штурмовой группы Рудакова в Марьинке

НН

Надежда Никитина

Эх, как жаль гибнут наши парни. А, здесь в стране жируют фридманы , чиновники крышующие мигрантов, да и много еще кого. Парням нашим СЛАВА, они будут звездами на небе .А, этот внутренний гадюшник, надеюсь, вытравим.