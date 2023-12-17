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Все мысли в последнем бою были о семье: подвиг штурмовой группы Рудакова в Марьинке

Все мысли в последнем бою были о семье: подвиг штурмовой группы Рудакова в Марьинке

Сейчас Марьинка практически вся зачищена и перешла под наш контроль. Во время зачистки в одном из зданий были найдены девять тел наших солдат.

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Комментарии
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НБ
Наталья Бурмистрова Козорезова
Вечная память ГЕРОЯМ! Очень жалко всех наших погибших ребят. Пусть покоятся с миром!
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1 д.
НН
Надежда Никитина
Эх, как жаль гибнут наши парни. А, здесь в стране жируют фридманы , чиновники крышующие мигрантов, да и много еще кого. Парням нашим СЛАВА, они будут звездами на небе .А, этот внутренний гадюшник, надеюсь, вытравим.
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1 д.
Владимир Карпов
А у меня вопрос - почему Путин этот гадюшник не задавит на корню ???
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20 час.

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