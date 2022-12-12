Овечкин забил 797-й гол в НХЛ, поразив пустые ворота в 3-й игре кряду. До Хоу – 4 шайбы, до Гретцки – 97

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче с «Виннипегом» (5:2) на 58-й минуте. Россиянин забросил 797-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги.
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