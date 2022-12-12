Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aнатолий Райков
    И какого оно пола?Если её в общую женскую камеру это одно,а если оно в общую мужскую и с паханом?Вид был бы потрясающ...Энтони Дэвис: «Бр...
  • Alexander LIFANOV
    Без дредов, в нечеловеческих условиях... М...дак тупоголовый. Ее бы как Бута содержать надо было.Энтони Дэвис: «Бр...
  • Валентин Щербаков
    Футбольная сборная нацистских извращенцев-педерастов, до чего докатились...Флика не уволят и...

Овечкин забил 797-й гол в НХЛ, поразив пустые ворота в 3-й игре кряду. До Хоу – 4 шайбы, до Гретцки – 97

Овечкин забил 797-й гол в НХЛ, поразив пустые ворота в 3-й игре кряду. До Хоу – 4 шайбы, до Гретцки – 97

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче с «Виннипегом» (5:2) на 58-й минуте. Россиянин забросил 797-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх