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ЦСКА впервые пропустил 15 голов в 9 турах РПЛ. Только армейцы и «Рубин» еще не играли на ноль в текущем турнире

ЦСКА впервые пропустил 15 голов в 9 турах РПЛ. Только армейцы и «Рубин» еще не играли на ноль в текущем турнире

Накануне армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (3:3) и занимают в таблице 9-е место. В текущем турнире только ЦСКА и «Рубин» еще ни разу не сыграли на ноль.

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