18 угарно смешных примеров того, как вливаются в нашу жизнь современные технологии

С каждым днем наша жизнь становится все более зависимой от современных технологий: робот-пылесос убирает дом, ChatGPT помогает найти нужную информацию или составить резюме, а общение с голосовым помощником все больше напоминает общение с одним из домочадцев.
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