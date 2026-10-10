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Воронежские новости

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«Факел» уступает «Локомотиву» со счётом 0:3 в Воронеже

«Факел» уступает «Локомотиву» со счётом 0:3 в Воронеже

Счет в матче между «Факелом» и «Локомотивом» стал 0:3 после гола Сесара Монтеса в начале второго тайма.

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