«Факел» уступает «Локомотиву» со счётом 0:3 в Воронеже

Счет в матче между «Факелом» и «Локомотивом» стал 0:3 после гола Сесара Монтеса в начале второго тайма.
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