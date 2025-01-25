AP: Польша построила 5,5-метровый забор на границе с Белоруссией

Польша построила на границе с Белоруссией 5,5-метровый забор, поскольку «шестимесячное председательство Польши в Европейском союзе твердо сосредоточено на вопросах безопасности», сообщает Associated Press.
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