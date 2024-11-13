Парламент Абхазии готовится рассмотреть законопроект о перераспределении полномочий власти

Депутаты парламента Абхазии на заседании 15 ноября планируют принять в первом чтении законопроект о поправках к Конституции, который предполагает упразднение кабинета министров и должностей премьер-министра и вице-премьеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии