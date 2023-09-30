Российские «Торнадо‑Г» работают на купянском направлении в круглосуточном режиме

РИАМО - 30 сен. Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в круглосуточном режиме работают по позициям противника на купянском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным «Терек».
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