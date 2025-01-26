Выборы в Белоруссии: политолог оценил происходящее и объединение с Россией

ВЛАДИВОСТОК, 27 января, ФедералПресс. В Белоруссии завершились президентские выборы. После скандалов в 2020 году, когда оппозиция в Белоруссии выступила слишком ярко, в 2025-м к выборам в республике было приковано много внимания.
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