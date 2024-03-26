Близится релиз: Star Wars Outlaws получила еще один возрастной рейтинг – теперь в Ав...

Близится релиз: Star Wars Outlaws получила еще один возрастной рейтинг – теперь в АвстралииНесмотря на то, что компания Ubisoft всё еще не объявила официальную дату релиза игры Star Wars: Outlaws, по всей видимости это произойдет уже в скором времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)