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Более 200 водителей Петербурга и Ленобласти попались гаишникам подшофе

Более 200 водителей Петербурга и Ленобласти попались гаишникам подшофе

Экипажи ДПС устроили масштабный рейд в минувшие выходные. В Госавтоинспекции Петербурга и Ленинградской области подвели масштабного рейда, который прошел на дорогах региона и въездах в мегаполис в минувшие выходные.

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