📷❗️Пекинский технологический институт представил мобильную электромагнитную пусковую систему EMALS контейнерного типа, состоящую из трёх восьмиколёсных грузовиков с бортовыми платформами.
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📷❗️Пекинский технологический институт представил мобильную электромагнитную пусковую систему EMALS контейнерного типа, состоящую из трёх восьмиколёсных грузовиков с бортовыми платформами.