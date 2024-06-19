Россия и Боливия развивают сотрудничество в топливном секторе: ЛУКОЙЛ работает с YPFB Татьяна АрестоваИз российского порта Высоцк в июне в сторону Арики (Чили) направилось судно с 366 000 баррелей или примерно 50 000 тонн дизельного топлива.
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