По информации ведомства, растут объёмы производства молока, мяса и яиц. С января по сентябрь в сельхозпредприятиях, фермерских хозяйствах и частных подворьях получено 528 тысяч тонн молока, что на 5,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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