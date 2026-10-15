По информации ведомства, растут объёмы производства молока, мяса и яиц. С января по сентябрь в сельхозпредприятиях, фермерских хозяйствах и частных подворьях получено 528 тысяч тонн молока, что на 5,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.