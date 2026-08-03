Деметриус Джонсон призвал UFC подписать Усмана Нурмагомедова: «Дайте ему любые деньги»

Экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон считает, что промоушен должен подписать Усмана Нурмагомедова . «Если бы я был Даной Уайтом , я бы заплатил Усману сколько угодно, лишь бы забрать его из PFL , потому что ты крадешь звезду их организации», – сказал Джонсон.