Спасает человечество от вымирания: Илон Маск в 12-й раз стал отцом

52-летний бизнесмен считает, что главная опасность человечества — низкая рождаемость Эксцентричный американец — один из самых богатых людей планеты, директор Tesla, владелец соцсети Х (бывший Твиттер), генеральный директор и главный инженер космической компании SpaceX, гендиректор компании, которая разрабатывает нейронные имплантаты для соединения человеческого мозга с искусственным интеллектом, снова стал отцом.