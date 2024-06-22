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Спасает человечество от вымирания: Илон Маск в 12-й раз стал отцом

Спасает человечество от вымирания: Илон Маск в 12-й раз стал отцом

52-летний бизнесмен считает, что главная опасность человечества — низкая рождаемость Эксцентричный американец  — один из самых богатых людей планеты, директор Tesla, владелец соцсети Х (бывший Твиттер), генеральный директор и главный инженер космической компании SpaceX, гендиректор компании, которая разрабатывает нейронные имплантаты для соединения человеческого мозга с искусственным интеллектом, снова стал отцом.

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