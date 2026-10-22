Айнур Курманов. Мигранты остаются базой для вербовки и осуществления терактов в России и на постсоветском пространстве, и во многом тут – вина правящих элит Средней Азии.
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НАШИ ГЕНЕРАЛЫ ГИБНУТ от ржавых лап завербованных зверей англосаксами и другими врагами России а "наши" предприниматели под "благовидными" лозунгами о "дружбанародности" и другими "светлыми" ввозят в Россию миллионы, и даже не фильтруют, а коренной народ России платит за эту политику деньгами, здоровьем и самой жизнью! Не слишком ли ВЫСОКАЯ ЦЕНА?
Проблема со ржавой экспансией в том числе ржавым криминалом, терроризмом, осушением нашего бюджета этими зверями из засразии и закавказья, я уже молчу про хамство, агрессию этих ржавых зверей в сторону не только полиции, но и представителей других силовых ведомств, не говоря о нападках , избиениях, убийствах КОРЕННОГО НАРОДА РОССИИ не решается от слова СОВСЕМ! Этих ржавых здесь уже десятки миллионов и кто из представителей власти России даст гарантию что эта ржаво-грязная бомба не взорвётся? Никто! Да ФСБ, РОСГВАРДИЯ, МВД ведут определенную работу НИЗКИЙ ИМ ПОКЛОН, но даже ОНИ не смогут обуздать всю эту ржаво-агрессивную орду в момент её взрыва! Народу России отбили руки ст. 282 УК РФ, попробуй дернись, засадят на полную катушку, полиция не применяет ТАБЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ при агрессии этих ржавых зверей - и это называется политикой государства?
Многое сказанное в статье действительно актуально. Но вот с "Мигранты остаются базой для вербовки и осуществления терактов в России" вроде все правильно да только как показывают сводки Следкома... Терракты на территории России сегодня проводятся коренными жителями России! Да, терракт в Крокусе был совершон завербованными украинцами "южанами", но запуски с территории РФ БПЛА, различные поджоги и другие терракты, как докладывает Следком, проводятся коренными гражданами России, как это не печально! И вот с этим действительно что-то надо делать! И не сваливать все на приезжих, как западные СМИ сваливают на Россию все происходящие на территории ЕС катастрофы...
В тотальной исламизации страны, в экспансии басмачей, ваххабитов и Игил-бандитов виновен всего лишь Один(!) известный человечек. Пример погибающей в шариата Европы ему не доходит.Приходит на ум сознательная диверсия.
Пока не "выгребут бульдозером" всё это отродье - "контору" будет трясти круглосуточно.
Жителей ежеминутно.
Ну и так далее.
А вскользь упомянутые "азиатские элиты" - это выкормыши всяких "британских" фондов и служб.
Нет, ну в общем то автор прав. Но вот в одном не согласен. Это с чего ради он винит в этом правящие элиты СРаной азии?! Это что ОНИ тащат к нам сотни тысяч этих первобытных зверей?! НЕТ ЖЕ! Это НАШИ правящие элиты ЭТО ДЕЛАЮТ! Полностью вина лежит на НАШЕМ руководстве!
Скоро и в России начнутся бунты мигрантов. какие сейчас происходят в Евросоюзе.