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Аргументы и Факты

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Песков рассказал о реакции Путина на трагедии, подобные теракту в «Крокусе»

Песков рассказал о реакции Путина на трагедии, подобные теракту в «Крокусе»

Российский президент Владимир Путин «пропускает через себя» трагедии, подобные произошедшей в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

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