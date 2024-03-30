Песков рассказал о реакции Путина на трагедии, подобные теракту в «Крокусе»

Российский президент Владимир Путин «пропускает через себя» трагедии, подобные произошедшей в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
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