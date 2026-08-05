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Татар-информ

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Флорист Сафронова: сахар в воде сокращает жизнь цветам, а не продлевает

Флорист Сафронова: сахар в воде сокращает жизнь цветам, а не продлевает

Свежесть букета зависит не только от качества цветов, но и от правильного ухода. Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в беседе с «Радио 1» рассказала, как продлить жизнь срезанным цветам и почему не стоит добавлять сахар в вазу.

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