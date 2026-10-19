Омские пассажиры двое суток не могли вылететь из Египта. В субботу, 17 октября, из аэропорта Шарм-эль-Шейха должен был отправиться в Омск чартерный рейс авиакомпании Red Sea Airlines.
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