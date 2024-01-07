В храмах Рязани встретили Рождество Христово

Верующие приходят в храмы вечером 6 января, задолго до полуночи. Ночная служба торжественна и по-особому красива - в молитвах прихожане просят о благополучии, милости и здоровье для своих близких и всех православных.
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